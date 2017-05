Erste Details zum kommenden NBA-Ableger. Jetzt wissen wir, wann 2K18 erscheint und wer auf dem Cover zu sehen sein wird.

Nun gibt es endlich frische Infos für all jene, die beim Gedanken an NBA 2K18 kaum die Füße still halten können. Das wichtigste zuerst: Die neue Basketballsimulation steht europaweit ab dem 15. September in den Regalen. Jedes Variante des Spiels wird unterschiedliche zusätzliche und exklusive Inhalte bekommen, wie weiter unten aufgeführt.

Das Cover der Legend Edition und der Legend Gold Edition von NBA 2K18 ziert kein Geringerer als Shaquille O'Neal. Die beiden Legend-Editionen des Basketballspiels enhalten folgende Boni:

NBA 2K18: Legend Edition

100.000 VC

20 MyTEAM Packs* (beinhaltet eine garantierte Shaq Karte und Team2K Karte)

Shaq Attaq Schuhe

Shaq Jerseys und Apparel

Ein Championship Ring

NBA 2K18: Legend Edition Gold

Alle Inhalte der Legend Edition

Zusätzliche 150.000 VC (250.000 insgesamt)

20 zusätzliche MyTEAM Packs* (40 insgesamt inklusive garantierter Shaq Karte and Team2K Karte)

Shaq’s Jersey Collection

Auch die Standardversion des Spiels wird über einige Vorbestellerboni verfügen, doch diese wird 2K erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Vorbesteller erhalten außerdem ein Menühintergrundbild für PS4.