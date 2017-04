Bandai Namco hat heute nicht nur gleich zwei Spielesammlungen rund um die Naruto-Franchise angekündigt. Mit Naruto to Boruto: Shinobi Striker wurde zudem ein komplett neuer Ableger bestätigt.

Die beliebte und erfolgreiche Naruto-Reihe wird als nächstes mit Naruto to Boruto: Shinobi Striker fortgeführt. Der neue Teil erscheint für die Plattformen PS4, Xbox One und PC (via Steam). Für die Entwicklung zeichnet Soleil Ltd. verantwortlich.

Der Fokus des neuen Actionspiels liegt auf Multiplayer-Partien, die 4 gegen 4 ausgetragen werden. In diesem Monat könnt ihr gegen andere Teams antreten, um zum Elite-Ninjameister aufzusteigen. Zur Wahl stehen dabei altbekannte Charaktere, darunter natürlich Naruto, Sasuke und Team 7. Zudem setzt man auf einen neuen Grafik-Stil mit leuchtenden Farben und auf dynamisches Third-Person-Gameplay.

Die neue Spielmechanik soll die Vertikalität der Arena-Umgebungen durch vertikales Rennen und Springen auf höhergelegene Ebenen betonen. Der Release des Titels ist schon "bald" geplant; einen konkreteren Termin nannte man jedoch noch nicht.