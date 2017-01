MXGP3: The Official Motocross Videogame

Milestone ist ja für seine diversen Rennspiele bekannt. Mit MXGP3 setzt man nun eine altbekannte Franchise abermals auf aktuellen Plattformen fort.

In einer Pressemeldung hat Milestone heute mit MXGP3: The Official Motocross Videogame eine Fortsetzung der bekannten Motocross-Rennspielreihe angekündigt. Das neue Spiel soll bereits im Frühjahr 2017 veröffentlicht werden, einen konkreten Termin nannte man aber zunächst noch nicht. Der Release ist für Xbox One, PlayStation 4 und PC (via Steam) eingeplant.

Das neue MXGP3 basiert auf der 2016er Saison und wird als Grundlage die Unreal Engine 4 von Epic Games nutzen. Im Vergleich zum Vorgänger wollen euch die Entwickler ein mitreißenderes und dynamischeres Spielerlebnis bieten. Das Wetter soll unvorhersehbar sein und sich auch während eines Rennens ändern können. Jede Veränderung soll die Sicht und die Bodenverhältnisse spürbar beeinflussen.

Ein Karrieremodus, eine verbesserte Individualisierung und die offiziellen MXGP- und MX2-Fahrer aus 2016 sind weitere Features.