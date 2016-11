MSI erweitert seine GTX-10-Modellpalette mit einer GTX- 1070 in der Quick Silver Limited Edition. Die MSI GTX 1070 QUICK SILVER 8G OC ist in edlem Silberlook gehalten und passt damit perfekt zu den Mainboards der Titanium-Serie.

Die Taktraten der Quick Silver Edition OC liegen bei 1607 MHz beziehungsweise 1797 MHz im Boost-Modus. Der über 256-bit angeschlossene acht Gigabyte große GDDR5-Arbeitsspeicher taktet im Gaming- und Silent-Modus mit 8008 MHz, im OC-Modus mit 8108 MHz. Ein speziell entwickeltes 10-phasiges PCB-Design (8+6 Pin) und Military Class IV-Komponenten (Hi-C-Caps, Super-Ferrite-Chokes, Japanische Solid-Caps) sollen für eine verbesserte OC-Performance und eine lange Lebensdauer sorgen.

Gekühlt wird die MSI GTX 1070 QUICK SILVER 8G OC mit TwinFrozr-VI- und TORX Fan 2.0-Technologie. Acht Millimeter starke Heatpipes und eine massive Cooling Plate tragen zusätzlich zu einer schnellen Wärmeabfuhr bei. Dank Zero-Frozr-Technologie mit automatischer Lüfterabschaltung im Niederlastbereich soll die MSI GTX 1070 QUICK SILVER 8G OC bei Casual-Games und Office-Anwendungen geräuschlos laufen.

An der Seite der Quick Silver Edition sowie auf der Rückseite der Backplate, die ebenfalls in matt-silber gehalten ist, wurde jeweils ein LED-Drachen-Logo integriert. Dieses kann in über 16,8 Millionen Farben beleuchtet werden. Steuern lassen sich die Beleuchtungseffekte über die MSI Gaming App. Diese ermöglicht zudem den komfortablen Wechsel zwischen Gaming-, OC- und Silent-Modus und bietet darüber hinaus eine fortschrittliche Eyerest-Funktion für entspanntes Spielen.

Die GTX 1070 QUICK SILVER 8G OC ist ab Mitte November im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 509 Euro inklusive MwSt.