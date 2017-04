Wer sich für Ubisofts erst kürzlich veröffentlichtes Open-World-Actionspiel Ghost Recon: Wildlands interessiert, der kann dieses nun womöglich für lau abstauben.

Solltet ihr ohnehin mit dem Kauf eines neuen Mainboards oder eines Gaming-PCs liebäugeln, dann solltet ihr euch das Line-up von MSI einmal genauer ansehen. Denn beim Kauf ausgewählter Produkte legt der Hardware-Hersteller auch einen Game-Key für die Deluxe Edition von Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands für lau obendrauf.

Zu den Aktionsprodukten bei den Motherboards gehören unter anderem das X99A Godlike Gaming Carbon und das Z270 Gaming M7. Bei den Gaming-PCs nehmen alle Modelle der aktuellen Aegis-, Nightblade- und Trident-Reihen am Programm teil. Das Spiel im Rahmen der Bundles hat einen Wert von 70 Euro. Die Aktion läuft vom 26. April bis zum 26. Juni 2017 und gilt für alle Käufer eines der teilnehmenden Produkte. Das Spiel wird von MSI nach der Produktregistrierung in Form eines Game-Codes zur Verfügung gestellt, der im Uplay-Store eingelöst werden kann. Weitere Informationen zur Aktion findet ihr in Bezug auf die Mainboards hier und bezogen auf die Desktop-PCs auf dieser Webseite.