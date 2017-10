MSI präsentiert mit der GTX 1070 Ti GAMING 8G, der GTX 1070 Ti ARMOR 8G und der GTX 1070 Ti AERO 8G drei neue Grafikkarten für das High-End-Segment.

Mit dem Launch der GTX 1070 Ti-Serie bringt MSI drei neue Grafikkarten für das High-End-Segment auf den Markt. Das neue Line-up umfasst die Modelle GTX 1070 Ti Gaming 8G, GTX 1070 Ti ARMOR 8G und GTX 1070 Ti Aero 8G. Alle Karten verfügen über 2.432 CUDA Cores, takten mit 1.607 MHz (1.683 MHz im Boost-Modus) und setzen auf einen acht Gigabyte großen GDDR5 Grafikkartenspeicher, der mit 256-bit angebunden ist. Der Speichertakt liegt bei allen Modellen bei 8.008 MHz.

Flaggschiff des neuen Line-ups ist die GTX 1070 Ti GAMING 8G, die mit einem vollkommen neuen 10‑phasigen PCB-Design überzeugen soll. Für eine optimale Kühlleistung sorgt das Twin Frozr-Lüfterdesign. Dank Torx Fan 2.0-Technologie wird der Luftdruck um 22 Prozent erhöht. Acht Millimeter dicke Heatpipes, die unten abgeflacht und direkt an den Kühlkörper angeschlossen sind, sollen zusätzlich eine optimale Wärmeableitung sicherstellen.

Im Gegensatz zum schwarz-roten Design des Gaming-Modells ist die GTX 1070 Ti ARMOR 8G in modischem Schwarz-Weiß gehalten. Für die Kühlung ist das ARMOR 2X Thermal Design zuständig, das neben der patentierten Torx Fan-Technologie auch auf Advanced Airflow Control setzt. Dank der MSI Zero Frozr-Technologie werden die Lüfter in Niedriglastsituationen gestoppt, etwa beim Surfen im Internet oder bei Casual Games.

Die GTX 1070 Ti AERO 8G ist mit Abmessungen von 269x111x35 mm und einem Gewicht von 824 Gramm die kleinste und leichteste Karte des neuen Line-ups. Sie kommt in stylischem Schwarz-Silber-Look daher und vertraut bei der Kühlung auf einen Single-Fan-Lüfter.

Die neuen MSI GTX 1070 Ti Grafikkarten sind ab Anfang November im Handel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt inklusive Mehrwertsteuer bei 519 Euro für die GTX 1070 Ti GAMING 8G, 499 Euro für die GTX 1070 Ti ARMOR 8G und 469 Euro für die GTX 1070 Ti AERO 8G.