Wenn ihr Motorsport-Fan seid, bislang aber noch einen Bogen um den Motorsport Manager für den PC gemacht habt, dann könnt ihr euch das Spiel nun gefahrlos einmal näher ansehen.

SEGA hat heute zusammen mit Entwickler Playsport Games eine besondere Aktion rund um den Motorsport Manager für PC angekündigt. Eine Woche lang könnt ihr den Rennsport-Simulator via Steam auf den Plattformen PC, Mac und Linux kostenlos ausprobieren. Die Aktion endet am 27. März 2017.

Sollte euch das Spiel überzeugen, dann könnt ihr die Vollversion zudem mit Rabatt erwerben. Der Verkaufspreis ist im Aktionszeitraum um 50 Prozent reduziert. Zudem könnt ihr euch anbei ein neues Video zum Spiel ansehen.

Auch im zweiten Teil der Videoreihe "From the Pit Wall" gibt euch F1-Technik-Analyst Karun Chandhok einige Tipps an die Hand.