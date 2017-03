Die italienische Rennspiele-Schmiede Milestone kündigte heute offiziell die diesjährige Ausgabe seiner Motorrad-Simulation MotoGP an.

Nach Valentino Rossi: The Game im vergangenen Jahr kehren die Entwickler mit MotoGP 17 zur altbewährten Bezeichnung der Reihe zurück. Sonst soll das Rennspiel aber vor allem Neues bieten, darunter natürlich die aktuellen Fahrer, Teams und Strecken der WM-Saison 2017 sowie einen "komplett überarbeiteten Karriere-Modus", einen kompetitiven Online-Modus und den Red Bull Rookies Cup.

In den kommenden Wochen und Monaten sollen weitere Einzelheiten zu den Neuerungen bekannt gegeben werden.

MotoGP 17 wird in Deutschland am 16. Juni für PC, PlayStation 4 (Pro) und Xbox One erscheinen, im Rest Europas wird der Titel bereits einen Tag früher erhältlich sein.