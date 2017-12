Bald ist die lange Wartezeit vorbei und Monster Hunter World erscheint für die PlayStation 4 und Xbox One. Doch vorher strahlt Capcom noch einmal einen Live-Stream mit vielen neuen Informationen aus.

Die zweite Beta-Phase von Monster Hunter World ging gerade zu Ende. In einem Monat erscheint die Monsterjagd dann endlich für die PlayStation 4 und die Xbox One. Doch vorher hat Capcom noch einmal eine kleine Überraschung für alle Fans der Reihe parat.

Am 5. Januar 2018, also nächste Woche Freitag, wird der Entwickler einen Live-Stream zu Monster Hunter World ausstrahlen. Um 11:30 Uhr geht es los. In diesem Stream gibt es natürlich frisches Gameplay-Material zur kommenden Monster-Jagd. Außerdem verspricht der Entwickler viele neue Informationen zu Monster Hunter World. Moderiert wird das ganze unter anderem von Produzent Ryozo Tsujimoto und Geschäftsführer Kaname Fujioka.

Den Live-Stream zu Monster Hunter World gibts auf YouTube.

Vielleicht dürfen wir uns ja auch endlich über einen ungefähren Release-Termin für die PC-Version von Monster Hunter World freuen. Auf der PlayStation 4 und Xbox One erscheint die Monster-Hatz bereits am 26. Januar.

