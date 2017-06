Nachdem vor wenigen Wochen mit Monster Hunter XX eine Umsetzung der Reihe auf der Nintendo Switch angekündigt wurde, veröffentlichte Capcom in einem Live-Stream nun erstes Gameplay-Material zur kommenden Monsterjagd.

Es gar nicht so lange her, da machten Monster-Hunter-Fans die in Besitz einer Nintendo Switch sind einen kleinen Freudensprung. Capcom kündigte an, Monster Hunter Generations in einer überarbeiteten Fassung auf die neueste Konsole des japanischen Traditionsherstellers zu bringen.

In einem Live-Stream, in dem Capcom den Teil, der auf Monster Hunter XX hört, näher vorstellt, gab es nun auch erstes Gameplay-Material zu sehen, wo live gespielt wurde. In bewährter Jäger-Manier prügelt der Mitarbeiter sich mit dem Monster Brachydios, den Spieler bereits aus früheren Teilen kennen.

Noch wissen wir nicht, ob und wann Monster Hunter XX in Europa erscheinen wird. Sollte eine Umsetzung für den Westen geplant sein, hören wir vermutlich im E3-Showcase von Nintendo davon, die am Dienstag folgt.

Einen Überblick zu allen Pressekonferenzen findet ihr in unserer Übersicht zu den E3-Livestreams