Monster Boy and the Cursed Kingdom

Wer das kommende Monster Boy and the Cursed Kingdom vorbestellt, der erhält einige Extras. Der Titel von Game Atelier und Publisher FDG Entertainment erscheint im Sommer.

Der Publisher FDG Entertainment hat bekannt gegeben, dass Vorbesteller vom kommenden Titel Monster Boy and the Cursed Kingdom exklusive Boni erhalten. Bei dem Abenteuer handelt es sich um eine Neuinterpretation des Klassikers von Ryuichi Nishizawa. Besagter Protagonist Monster Boy kann sich während seiner Reise in fünf verschiedene Kreaturen transformieren.

Frühe Käufer dürfen sich neben dem Spiel auf ein 24-seitiges Handbuch und Sticker freuen. Inhaltlich werden bis zu 15 Stunden Spielzeit geboten und untermalt wird das Abenteuer durch den Soundtrack von Yuzo Koshiro, Motoi Sakuraba, Michiru Yamane, Keiki Kobayashi und Takeshi Yanagawa.

Monster Boy and the Cursed Kingdom erscheint im Sommer 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.