Spiele werden in der heutigen Zeit nicht mehr nur immer besser aussehender, sondern auch deutlich hungriger was den Platzbedarf betrifft. Ein gutes Beispiel dafür ist das nahende Mittelerde: Schatten des Krieges.

Wer sich das Sequel in der kommenden Woche am 10. Oktober für den PC sichern möchte, der muss womöglich nochmal etwas Platz auf der Festplatte schaffen, denn das Spiel ist extrem hungrig was den Bedarf an Speicherplatz betrifft. Auch der Download der digitalen Version fällt dementsprechend enorm aus.

Nicht weniger als 97,7 GB an Daten müssen für Mittelerde: Schatten des Krieges demnach durch die Leitung gejagt werden. Das wurde nun seitens IGN-Schreiberling Dan Stapleton in Bezug auf das Spiel von Entwickler Monolith Productions und Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment publik gemacht.

Stapleton hat übrigens auch die Download-Größe des Spiels auf der PS4 vom Stapel gelassen. Gamer auf der Sony-Konsole kommen mit 69,93 GB demnach deutlich günstiger weg, für die PS4 ist das immer noch ein äußerst stattlicher Wert. Auf dem PC ist der Download vor allen Dingen wegen der enthaltenen 4K-Texturen umfangreicher.