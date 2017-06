Im kommenden Sequel Mittelerde: Schatten des Krieges werdet ihr mit eurer Spielperformance dauerhaft leben müssen. Eine Wiederholungsmöglichkeit für gescheiterte Missionen wird es demnach nicht geben.

Wie die Entwickler von Monolith Productions bestätigten, hat man eine ganz spezielle Design-Entscheidung für das Spiel getroffen: Gescheiterte Missionen können in Mittelerde: Schatten des Krieges nicht wiederholt werden. Vielmehr müsst ihr dann mit den Konsequenzen im erst im Februar dieses Jahres angekündigten Titel leben.

Dieser Umstand geht aus einer neuen, 23-minütigen Präsentation des Spiels von der E3 hervor. In dieser Spielem Michael de Plater von Monolith und Synchronsprecher Troy Baker das Spiel und stellen unter anderem das erweiterte Nemesis-System vor. Im Verlauf dieser Präsentation treffen die beiden auf den Bossgegner Gubu Skull Crusher - und werden bezwungen.

Baker informiert die Zuseher anschließend: "Wir können diese Mission nie wiederholen. Die Zeit schreitet einfach weiter voran, die Welt entwickelt sich weiter. Diejenigen, die tot sind, bleiben auch tot."

Scheint also fast so, dass ihr eine Mission niemals zwei Mal absolvieren könnt im Spiel. Der Release des Titels ist für den 10. Oktober 2017 auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One geplant.