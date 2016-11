Bereits im Oktober wurden neue Titel bestätigt, die noch im Jahresverlauf via The Vault kostenfrei für EA-Access-Abonnenten zur Verfügung gestellt werden sollen. Neuigkeiten gibt es nun bezüglich Mirror's Edge und Mirror's Edge Catalyst.

So hat sich Electronic Arts nun via Twitter zu Wort gemeldet, um zu bestätigen, dass sowohl der Erstling Mirror's Edge als auch das aktuelle Mirror's Edge Catalyst in Kürze als Vollversion für EA-Access-Abonnenten zur Verfügung stehen werden. Beide Titel, Ersterer via Abwärtskompatibilität der Xbox One, sollen ab dem 09. November bei The Vault zu haben sein.

Im Übrigen blieb EA aber derzeit noch schuldig, ab wann auch PC-Spieler via Origin Access in die beiden Titel eintauchen dürfen. Die Chance ist aber recht hoch, dass es ebenfalls am 09. November soweit sein dürfte.

Weitere für EA Access sowie Origin Access noch in diesem Jahr bestätigte, kostenfreie Vollversionen sind EA SPORTS UFC 2 und Star Wars: Battlefront. Die Daten stehen hier aber noch aus.