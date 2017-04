Dauerbrenner Minecraft wurde auf Konsolen mit gleich zwei neuen Updates versehen; das gab Microsoft nun zusammen mit Mojang in einer Pressemail preis.

In der Ankündigung heißt es, dass ab sofort das "Gleiten-Bestien Streckenpaket" zum Kauf bereit steht. In diesem erwarten euch die Yetis in deen trügerischen Gletschern ebenso, wie die Bucht des Kraken oder Drachen in luftigen Höhen. Das Paket schlägt mit 2,99 Euro zu Buche.

Darüber hinaus gibt es für Fans des Gleiten-Minispiels den "Gleiten Streckenpaket Season Pass" für 9,99 Euro. Mit diesem Season ass sichert ihr euch die ersten drei Streckenpakete für das Minispiel sowie das "Skin-Paket Minigame-Meister". Die Inhalte des Season Pass werden bis April 2018 veröffentlicht; diese können auch separat über den Xbox Store erworben werden.

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite.