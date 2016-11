Noch immer gibt es kaum greifbare Informationen zum Minecraft-Film. Nun will Variety.com erfahren haben, dass Steve Carell mit ins Klötzchen-Boot geholt wurde.

Ende Mai 2019 flattert Minecraft in die US-Kinos, ein Deutschlandstart steht noch in den Sternen. Bisher ist allerdings noch nicht einmal bekannt, ob der Film mit realen Schauspielern gedreht wird oder als Animation aufläuft.

Unabhängig davon will Variety.com nun erfahren haben, dass der US-Schauspieler Steve Carell (The Office, Anchorman) eine der Hauptrollen übernehmen wird. Dabei verrät die Website weder nähere Details zur Handlung, noch in welcher Form Carell angeblich mitwirke. Möglich wäre ein animierter Carell, aber auch die Synchronisation seines möglicherweise animierten Filmabbilds.

Neben dem Kinostart stehen lediglich der Regiesseur (Rob McElhenney) und Drehbuchautor (Jason Fuchs) fest, andere Informationen dürften aber sicherlich in absehbarer Zeit folgen.