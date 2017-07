Seit der Veröffentlichung von Minecraft ist nicht nur die Community des Spiels ständig angewachsen. Nach und nach wurden auch allerhand Inhalte aus anderen Spielen, Filmen und Co. nachgebaut. Dieses Mal hat sich ein Spieler World of WarCraft wirklich sehenswert gewidmet.

Nach dem Todesstern aus "Star Wars" oder San Andreas aus Grand Theft Auto hat sich nun ein Minecraft-Spieler World of WarCraft ausführlich angenommen. Mit Naxxramas hat er einen der ikonischsten Raids des Online-Rollenspiels nun vollständig in Minecraft nachgebaut.

Wer schon länger in World of WarCraft dabei ist, der erinnert sich noch an die alten Tage, in denen Raids mit 40 Mann an der Tagesordnung waren. Damals schaltete man in dieser Form noch Bosse wie Anub oder Kel'Thuzad aus. Auch Joakim Karlsson erinnert sich noch an dieses Abenteuer und hat Naxxramas auf seinem Minecraft-Server nachgebaut. Dabei hat er sich auch zahlreicher Details der schwebenden Nekropole angenommen.

Sehenswerte Eindrücke aus dem fertigen Produkt könnt ihr im nachfolgenden Video via YouTube sammeln. Viel Spaß!