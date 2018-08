Auch der Klötzchenerfolg Minecraft soll bekanntermaßen verfilmt werden und auf die große Leinwand kommen. Allerdings läuft derzeit nicht alles so ganz wie geplant.

Die Pläne für die Minecraft-Verfilmung waren eigentlich schon recht weit gediehen: Im Mai 2019 sollte der Kinostreifen auf den Leinwänden dieser Welt anlaufen und zu sehen sein, doch daraus wird nun leider doch nichts. Der einst anvisierte Termin kann definitiv nicht mehr eingehalten werden, wie The Wrap nun berichtet.

Grund dafür ist die Tatsache, dass Regisseur und Co-Writer Rob McElhenney von Bord gegangen ist und Warner Bros. mit der Adaption des Videospiels allein zurücklässt. Warner Bros. hat indes schon einen Ersatz im Blick, um das Projekt weiter zu verfolgen und voran zu treiben. Aaron und Adam Nee ("Band of Robbers", "Masters of the Universe") sollen demnach ein neues Skript schreiben, Roy Lee ("The LEGO Movie") von Vertigo Entertainment soll zusammen mit Jill Messick als Producer fungieren.

Zuvor hatte McElhenney zusammen mit Jason Fuchs ("Wonder Woman") am Skript für die Minecraft-Verfilmung gewerkelt; diese Entwürfen werden nun offenbar in die Tonne geworfen. Weil die Arbeiten gewissermaßen von vorne beginnen, kann der vor rund zwei Jahren angekündigte Release-Termin am 24. Mai 2019 nicht eingehalten werden.