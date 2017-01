Scheinbar plant Microsoft eine Plattform nicht länger mit Updates für Minecraft zu versorgen. Jedoch wird euch überraschen, welches System davon betroffen sein wird.

Minecraft ist Microsofts Lizenz zum Gelddrucken. Jedoch scheinen die Redmonder nun zu planen, eine Plattform nicht mehr mit Updates zu versorgen. Doch dabei handelt es sich nicht etwa um eine der Sony-Plattformen, sondern tatsächlich um Windows Phone.

So soll die Pocket Edition von Minecraft auf Windows Phone 8.1 und 10 Mobile keine weiteren Patches erhalten. Grund dafür ist, dass die Zeit, die die Nutzer in dem Spiel verbringen, sehr gering ist. Im Store wird der Titel weiterhin verfügbar sein. Ein offizielles Statement zu dem Thema wird in naher Zukunft erwartet.