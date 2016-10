Wer bislang noch einen Bogen um Minecraft: Story Mode - A Telltale Games Series gemacht hat, der kann sich nun kostenfrei ein Bild vom Titel machen.

Wie Entwickler Telltale Games bekanntgab, könnt ihr euch die erste Episode des Titels namens The Order of the Stone nun kostenfrei herunterladen. Das Angebot gilt auf allen Plattformen, auf denen das Spiel erhältlich ist.

Das ist aber nicht die einzige Initiative rund um den Titel, denn darüber hinaus wurden auch die Preise für die unterschiedlichen Season-Pässe reduziert. Die Preisgestaltung wurde dabei an Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure angepasst.

Nach zunächst fünf Episoden in der ersten Staffel, wurde später eine Erweiterung um drei Episoden veröffentlicht. Mittlerweile gibt es also acht Folgen. Einen Trailer zur neuen Aktion könnt ihr euch im Folgenden ansehen.