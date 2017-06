Nach vielen Verzögerungen war der spirituelle Mega-Man-Nachfolger Mighty No. 9 im Juni vergangenen Jahres für PC und Heimkonsolen veröffentlicht worden. Um die Handheld-Umsetzungen war es indes lange Zeit ruhig geworden.

Auch für Nintendo 3DS und PlayStation Vita war Mighty No. 9 angekündigt worden, eine Veröffentlichung gab es bis dato aber noch nicht. Zudem war es zuletzt sehr ruhig um diese Spielversionen geworden, so dass man sich durchaus Sorgen um eine tatäschliche Umsetzung machen musste. Nun gibt es jedoch Entwarnung.

Die portablen Spielversionen von Mighty No. 9 wurden nicht eingestellt und befinden sich weiterhin in der Mache. Nach dem Erwerb des Entwicklers Comcept durch Level-5 haben sich die Macher nun zu Wort gemeldet: "Es ist seit unserem letzten Update schon sehr lange her, was an einigen internen Anpassungen bei Comcept in den vergangen Monaten lag. Jetzt ist wieder alles auf Kurs", beginnt das neue Update.

Anschließend bestätigt man, dass die portablen Versionen noch eingeplant sind: "Die Portierungen waren für eine Weile auf Eis, da die anderen Spielversionen verschoben wurden und eben aufgrund der Anpassungen bei Comcept." Jetzt gehen die Arbeiten also weiter.

Zudem sollen Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne ihre Belohnungen ebenfalls noch bekommen. Man hoffe diese bis Mitte August 2017 ausliefern zu können.