Das wäre DIE Überraschung: Gerüchten zufolge arbeiten Microsoft und Nintendo an einem gemeinsamen Projekt!

Sehen wir Mario, Luigi und Co. bald gemeinsam mit dem Master Chief über eine Forza-Rennstrecke düsen? Klingt völlig verrückt und abwegig. Aber aktuellen Gerüchten nach zu urteilen, könnte aus der Utopie möglicherweise doch Realität werden.

Der YouTuber und Gamer DreamcastGuy gibt via Twitter bekannt, dass er etwas von einer Kooperation zwischen Microsoft und Nintendo mitbekommen haben will. Angeblich würden sich beide Unternehmen im Rahmen der E3 zusammentun und etwas ankündigen. Anbei der Tweet im Original:

Heard some people talking about Microsoft and Nintendo doing a surprise team up this year at E3 and perhaps having some crossover games. Banjo in Smash, Goldeneye on Switch, ect. This could be true. Xbox is probably willing to make hard deals to hurt sony now. 🤔🤔🤔