Während Firmen wie Electronic Arts der E3 fern bleiben und mittlerweile ihr eigenes Ding machen, ist auf Microsoft weiter Verlass. Die Redmonder werden auch wieder mit einer Pressekonferenz am Start sein.

Microsoft wird auch in diesem Jahr wieder auf der E3 in Los Angeles vor Ort sein und seine Neuheiten im Rahmen einer Pressekonferenz vorstellen. Die Veranstaltung wurde nun via Twitter offiziell bestätigt und mit einem konkreten Termin versehen.

Wer sich mit zahlreichen Neuigkeiten rund um die Xbox One und vor allen Dingen die leistungsstärkere Project Scorpio eindecken möchte, der sollte sich schonmal den 11. Juni 2017 dick und fett im Kalender anstreichen. An diesem Tag wird Microsoft um 14.00 Uhr Ortszeit seine E3-Pressekonferenz abhalten, die es vermutlich auch wieder per Livestream im Netz zu sehen geben wird. Aufgrund der Zeitverschiebung wird es in hiesigen Gefilden dann 23.00 Uhr abends sein.