In einem Interview hat der Präsident von Nintendo of America einen möglichen Metroid-Ableger für die Nintendo Switch angedeutet. Die hohe Nachfrage zu der Marke seitens der Fans ist ihnen bekannt.

Der Präsident von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, hat in einem Interview erklärt, dass Nintendo sich durchaus über die hohe Nachfrage bezüglich eines weiteren Metroid-Ablegers bewusst sei. Fils-Aime ließ außerdem folgenden Satz verlauten: "Schauen wir einmal wo wir in einem Jahr von hier an sind."

Der Producer von Metroid Prime hat bereits erwähnt, dass er gerne einen weiteren Teil der Serie entwickeln würde. Einen Zeitpunkt konnte er aber nicht nennen. Der letzte Titel der Serie war Metroid Prime: Federation Force. Er erschien im September 2016 für den Nintendo 3DS.