Überraschend hatte Nintendo zur E3 2017 ja angekündigt, dass sich Metroid Prime 4 für die Switch in der Mache befindet. Ansonsten warten Fans sehnsüchtig auf weitere Details. Neue Gerüchte deuten nun auf den möglichen Zeitpunkt hin, wann Nintendo mehr vom Spiel zeigen könnte.

Seit der offiziellen Ankündigung auf der E3 2017 warten unzählige Fans des bekannten Franchise sehnsüchtig auf handfeste Infos und Details zu Metroid Prime 4. Dass sich der Titel exklusiv für die Switch in der Mache befindet, ist nämlich so ziemlich das Einzige was überhaupt zum potentiellen Action-Epos bekannt ist.

Da kommen neue Gerüchte via Reddit gerade recht, die nun eine baldige Vorstellung des Spiels in größerem Umfang nahelegen. Der Reddit-Nutzer DasVergeben, der bereits den neuen DLC-Inhalt zu Injustice 2 im Vorfeld zutreffend vorhergesagt hatte, gab nun zum Besten, dass Nintendo im Januar 2018 eine Direct-Konferenz abhalten wird, die sich ganz speziell um Metroid Prime 4 drehen wird. Dabei soll dann auch erstes Gameplay des Switch-Exklusivspiels gezeigt werden.

Eine offizielle Bestätigung dieses Gerüchts gibt es natürlich nicht, so dass diese seitens Nintendo abzuwarten bleibt. Immerhin hat der Reddit-Nutzer aber bisher ja auch schon ins Schwarze getroffen, so dass die neuen Spekulationen durchaus belastbarer erscheinen.

Zudem gibt es für Nintendo-Fans noch ein weiteres Gerücht, das sich als durchaus erfreulich herausstellen würde, wenn es denn stimmt: Ein neues Animal Crossing soll sich bereits in der Mache befinden und bestenfalls schon im kommenden Jahr 2018 veröffentlicht werden.