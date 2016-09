Der Metal-Gear-Schöpfer Hideo Kojima gibt an, absolut nichts mit Metal Gear Survive zu tun gehabt zu haben. Darüber hinaus gibt seine Meinung zum für die Serie sehr ungewöhnlichen Zombie-Thema ab.

Metal Gear Survive ist das erste Spiel der Serie, dass seit Konamis Bruch mit Kojima vergangenes Jahr veröffentlicht wurde. Der neue Survival-Titel spielt in einem parallelen Universum, in dem sich die Spieler gegen Horden von Zombies behaupten müssen. In einem Interview wurde Hideo Kojima zu seiner Meinung zu dem neuen Ansatz befragt. Erwartungsgemäß viel seine Antwort knapp aus. Auf die Frage, was er von der Idee von Zombies halte, die Einzug in die Welt von Metal Gear halten, kommentierte er lediglich mit einem nüchternen "nicht viel."

Der Entwickler, der inzwischen sein Studio, die Kojima Productions, neu gegründet hat, verneinte außerdem, je etwas mit dem Konzept des neuen Titels zu tun gehabt zu haben. "Die Metal-Gear-Spiele handeln von politischer Fiktion und Spionage. Wie sollen da Zombies hinein passen?" Auf der Tokyo Game Show 2016 wurde 15-minütiges Gameplay-Material zu Metal Gear Survive gezeigt. Es vereint Elemente von Survival-Horror, Stealth-Kämpfen und Shootern in Co-op-Gameplay für vier Spieler. Kojima verriet sogar, wie das Spiel ausgesehen hätte, wenn er daran beteiligt gewesen wäre: "Es hätte Mechs gegeben."