Bereits seit Herbst 2015 ist Metal Gear Solid V: The Phantom Pain erhältlich, doch immer noch hat der Konami-Titel etliche Spieler. Diese bekommen in einem frischen Update nun Zugriff auf einen kultigen Charakter der Reihe.

In der neuen Woche wird es ein frisches Update zu Metal Gear Solid V: The Phantom Pain geben, das euch auch in die Schuhe eines weiteren bekannten Seriencharakters schlüpfen lässt. Die Rede ist vom Gunslinger Ocelot, der nach der Installation des Patches in spielbarer Form zur Verfügung stehen wird.

Ocelot wird demnach als spielbarer Charakter in den FOB-Missionen auswählbar sein. Dessen Uniform werdet ihr dabei nicht verändern können, aber sein Camouflage-Wert wurde leicht angehoben, so dass die Defensiv-Qualitäten von Ocelot dem höchsten Defensivwert mit freigeschalteten Kostümen im Spiel entsprechen werden.

Weiterhin kann Ocelot jeweils eine Pistole in jeder Hand nutzen; dabei kommt die TORNADO-6 zum Einsatz. Auch kann der ausgemachte Gunslinger Waffen schneller neu laden und auch ziehen.

Weitere neue Funktionen im Update umfassen neue Funktionalitäten für den Wormhole Generator, der auch nun automatisch in kritischen Situationen extrahieren kann. Gegner werden einen einmal platzierten Wormhole Generator nicht entfernen können und es ist für diese viel schwieriger, diese zu zerstören. Neue Schwimmanzüge und Farben, ein Goblin Suit, der neue Megalodon Suit und andere Kleinigkeiten runden den Patch ab.