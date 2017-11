Medion schubst in Kürze mit dem Medion Erazer X67015 einen Gaming-Rechner für schlappe 1.299 Euro in die Regale der Aldi Süd Fillialen.

Der Medion Erazer X67015 ist mit dem brandneuen Intel Core i7-8700 Prozessor mit einer Taktrate von 3,2 GHz bestückt, der dank Intel Turbo-Boost-Technik 2.0 auf bis zu 4,6 GHz übertaktet werden kann. Für die Grafik ist eine NVIDIA GeForce GTX 1070 Grafik mit 8 GB GDDR5 Grafikspeicher zuständig. Mit dabei ist eine 256 GB große PCIe SSD sowie 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher. Spiele finden auf der 2 TB großen Festplatte Platz.

Das kompakte Micro-ATX-Gehäuse kommt im mattschwarzen Design mit blau leuchtenden LED-Elementen an der Front daher. Die flexible Kopfhörerhalterung hält das Gaming-Headset stets in Griffweite. Auch für spontane LAN-Partys ist der PC dank Tragegriff geeignet.

Der Medion Erazer X67015 ist ab 4. Dezember für 1.299 Euro bei ALDI SÜD erhältlich. Dank des Services „ALDI liefert“ ist die Lieferung frei Haustür im Preis mit inbegriffen.

Technische Ausstattung und Daten des Medion Erazer X67015:

- Intel Core i7-8700 Prozessor (3,20 GHz, bis zu 4,60 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel Smart Cache)

- NVIDIA GeForce GTX 1070 Grafik mit 8.192 MB GDDR5 Grafikspeicher sowie digitalem HDMI-Audio-/Video-Ausgang, DVI-D Anschluss & 3 x DisplayPort

- 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher

- 2 TB Festplatte

- 256 PCIe SSD (M.2)

- Hot-Swap Festplattenwechselrahmen

- Multistandard-DVD-/CD-Brenner mit DVD-RAM und Dual-Layer-Unterstützung

- Wireless LAN IEEE 802.11 ac-Standard-Technologie mit integrierter Bluetooth-Funktion

- Netzwerk Controller Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s)

- Kartenleser für SD-/MS-/MMC-/xD-Speicherkarten

- Beleuchtetes Gehäuse

- Tragegriff an der Oberseite und Halterung für Gaming Headsets

- 6-Kanal High-Definition-Audio

Software:

- Windows 10 Home – Das bislang beste Windows für Gaming

- Kostenlose Testversion für Office 365

- McAfee LiveSafe – kostenlose 30-Tage-Testversion vorinstalliert

Anschlüsse:

- Frontseite: 2 x USB 3.0, 1 x Mic in, 1 x Audio out, Kartenleser

- Rückseite: 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 3 x DisplayPort

- Audio: 1 x Front Line Out, 1 x Mic In/Center/Subwoofer Line Out, 1 x Line In/Rear Line Out

Lieferumfang:

- PC, Kabelgebundene Tastatur & Maus, Netzkabel, Garantiebooklet