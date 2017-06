Ihr habt jetzt die Chance, eure Spielebibliothek kostenlos zu erweitern. Medal of Honor: Pacific Assault könnt ihr euch aktuell nämlich als Gratis-Titel sichern.

Ihr bekommt die PC-Version von Medal of Honor: Pacific Assault im Moment bei der Online-Plattform Origin geschenkt. Ihr braucht also ein entsprechendes Konto. Der First-Person-Shooter ist Teil der Aktion "Auf's Haus", die von Electronic Arts regelmäßig genutzt wird, um immer andere Spiele umsonst anzubieten. Medal of Honor: Pacific Assault ist nun außerdem in der EA-Access-Vault gelandet und via Origin Access erhältlich.

Wenn ihr Abonnenten seid, erhaltet ihr folglich automatisch Zugang zu dem Titel. Medal of Honor: Pacific Assault wurde am 19. November 2004 für den PC veröffentlicht. Wir haben unser Fazit zu dem Shooter damals in einem Test zusammengefasst (hier: Medal of Honor: Pacific Assault Test bei Gameswelt).