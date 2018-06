Einer der sprichwörtlich größten, ambitioniertesten und wichtigsten Titel auf der PC Gaming Show war sicherlich der Battle-Royale-Titel Mavericks: Proving Grounds. Für diesen könnt ihr euch nun registrieren, wenn ihr an der Beta teilnehmen wollt.

Dank PUBG und Fortnite zählt das Battle-Royale-Genre derzeit zu DEN Trends überhaupt im Spielebereich. Kein Wunder also, dass auch namhafte Shooter wie Battlefield V diesen Spielmodus nun für sich entdecken. Das Genre bringt aber auch neue Vertreter hervor, die sich voll und ganz auf diesen Part fokussieren und Einiges anders machen wollen. Das beste Beispiel bleibt Mavericks: Proving Grounds, das die oft ja auf 100 Spieler ausgelegte Battle-Royale-Formel auf die Spitze treiben möchte.

Der neue Online-Shooter soll euch ein Battle-Royale-Spielvergnügen für 1.000 Spieler auf einer 16x16 km großen Karte liefern; in diesem Modus tretet ihr jeweils in 5er Teams an. Alternativ gibt es auch noch einen Spielmodus, der auf 400 Gamer ausgelegt ist. Gezeigt wurd ein neuer E3-Trailer, den ihr euch weiter unten ansehen könnt.

Daneben wurde auch eine geschlossene Beta-Testphase für das Spiel angekündigt. Diese soll im August 2018 steigen und wenn ihr eine Chance haben wollt, dabei zu sein, dann könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite entsprechend registrieren. Tut ihr das bis zum 17. Juni, dann könnt ihr euch zudem einen kostenlosen Waffenskin und ein Ingame-Outfit als Bonus sichern.

Mavericks: Proving Grounds soll auf dem PC noch in diesem Jahr in den Early Access starten. Die Vollversion ist für 2019 eingepalnt, dann neben dem PC auch für PS4 und Xbox One.