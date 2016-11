Master of Orion: Conquer the Stars

Wargaming wird in wenigen Tagen einen ersten kostenpflichtigen DLC in Master of Orion integrieren. In erster Linie bringt das Add-on drei weitere spielbare Alienfraktionen mit.

Master of Orion wird in Kürze erweitert: Am 1. Dezember ergänzt der kostenpflichtige DLC Revenge of the Antares die bisher elf Völker um drei weitere spielbare. Neu dabei sind die friedlichen Trilarianer, die intergalaktischen Händler Gnolam sowie die eher scheuen Elerianer - allesamt werden als Aliens geführt. Den Namen erhält die Erweiterung von den KI-Gegnern Antaraner, die ebenfalls ins Spiel finden werden.

Zeitgleich erhalten alle Spieler einen kostenlosen DLC, in denen auch Nichtbesitzer des Bezahl-DLCs gegen die Antaraner antreten dürfen. Außerdem fügt Wargaming unabhängige Kolonien hinzu, mit denen Spieler auf verschiedene Weise interagieren können.