In einem neuen Video werden zwei Fahrzeuge von Mass Effect: Andromeda vorgestellt. Dabei handelt es sich um das neue Raumschiff und ein Landfahrzeug.

Der Publisher Electronic Arts hat Details zu zwei Vehikeln aus dem kommenden Mass Effect: Andromeda veröffentlicht. Das neue Raumschiff Tempest ersetzt die Normandy aus der Trilogie. Die Stärke liegt hier auf der hohen Geschwindigkeit während es Defizite bei Rüstung und Waffen gibt.

Auch Mako wird ersetzt und zwar durch den Nomad. Dieses Fahrzeug kommt mit jedem Gelände zurecht und wird für die Erkundung der Planeten eingesetzt. Das Aussehen könnt ihr mit verschiedenen Sprays nach eurem Belieben anpassen. Außerdem ist es möglich mit Drohnen einzusetzen, die unterschiedliche Ressourcen abbauen.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 21. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One. In Kürze werden weitere Informationen bezüglich der Mehrspieler-Beta veröffentlicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.