Zum N7 Day gibt es bei den englischsprachigen Kollegen von GameInformer ein Special zu Mass Effect: Andromeda, in dem weitere Details zum Spiel publik wurden. Unter anderem wurde dort auch der englische Cast an Sprechern bestätigt.

Im Frühjahr kommenden Jahres sollen in der englischen Version von Mass Effect: Andromeda demnach zahlreiche bekannte Stimmen zu hören sein. Clancy Brown ("The Shawshank Redemption", "Carnivale") wird beispielsweise die Rolle von Alec Ryder geben, dem Vater des Spielercharakters im neuen Teil der Reihe.

Tom Taylorson (Octodad: Dadliest Catch) vertont den männlichen Spielercharakter Scott Ryder, Fryda Wolff (Civilization: Beyond Earth) spricht die weibliche Protagonistin Sarah Ryder ein.

Zum Spielbeginn werdet ihr die Wahl haben, ob ihr den Sci-Fi-Titel als Scott oder als Sarah Ryder beginnen wollt. Während ihr nur einen Charakter der Zwillinge steuert, wird der jeweils andere in den Missionen und im Spielverlauf trotzdem eine gewichtige Rolle einnehmen, so dass ihr alle genannten Sprecher in der englischen Version zu hören bekommen werdet. Der Rest des Casts soll in Kürze bekanntgegeben werden.