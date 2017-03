Der Multiplayer-Modus von Mass Effect: Andromeda lässt In-Game-Gegenstände gegen Echtgeld erwerben. Die Preise belaufen sich auf bis zu 80 Britische Pfund.

Ähnlich wie in Mass Effect 3 beinhaltet der Multiplayer-Modus von Mass Effect: Andromeda die Option, Mikrotransaktionen zu tätigen. Heute wurde der Wert der realen Welt für den Kauf diverser In-Game-Gegenstände bekannt gegeben. Der UK-Händler ShopTo nimmt inzwischen vorbestellungen für sogenannte Andromeda-Punkte an, so der Name der Währung des Sci-Fi-Spiels.

Es sind mehrere Abstufungen zu Preisen zwischen 4 und 80 Pfund erhältlich. Da ShopTo aktuell der einzige Händler ist, bei dem die Punkte schon vorbestellt werden können, sind die Preise in anderen Währungen noch nicht bekannt. Hier eine Auflistung aller möglichen Preisstufen.

500 Punkte - 3,95 Pfund

1.020 Punkte - 7,96 Pfund

2.150 Punkte - 15,95 Pfund

3.250 Punkte - 24,95 Pfund

5.750 Punkte - 39,95 Pfund

12.000 Punkte - 79,96 Pfund

Andromeda-Punkte werden dazu verwendet, Loot-Boxen mit unbekanntem Inhalt zu kaufen, die diverse Waffen und Aufwertungen beinhalten. Die Preise für eine Box sind noch nicht bekannt, daher wissen wir nicht, wie sehr sich der Kauf von, sagen wir 500 Punkten, überhaupt lohnt.