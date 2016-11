Das Titellied zu Mass Effect: Andromeda wird in Kürze auf einem Konzert präsentiert. Teilnehmer der Veranstaltung in Kanada werden die ersten Hörer weltweit sein.

Der Entwickler BioWare hat ein Datum für die Veröffentlichung des Titellieds des kommenden Mass Effect: Andromeda bekanntgegeben. Alle Besucher des Konzerts "A Video Game Musical Odyssey", werden die ersten Hörer sein. Die Veranstaltung findet am 9. und 11. Dezember in Quebec statt. Dort wird die Montreal Orchestra Company mit fast 100 Musikern und Sängern verschiedene Lieder aus in Kanada entwickelten Spielen präsentieren. Dazu gehören neben Mass Effect: Andromeda auch Batman, Deus Ex, Dragon Age und Assassin's Creed.

Mass Effect: Andromeda ist für den Frühling 2017 angekündigt und erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC. Auf der PlayStation Experience Anfang Dezember möchte das Studio außerdem erste Gameplay-Szenen präsentieren.