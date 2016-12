Marvel's Guardians of the Galaxy

Im Rahmen der Game Awards 2016 hat Telltale nun Nägel mit Köpfen gemacht und mit Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series das neueste Projekt offiziell vorgestellt. Dieses war zuvor bereits per Leak publik geworden.

Basierend auf den ikonischen Kult-Charakteren der Marvel-Franchise "Guardians of the Galaxy" wird Telltale Games im kommenden Jahr 2017 eine neue Spiele-Franchise auf den Markt bringen. Mit dem neuen Titel sollen sowohl der PC, als auch auch noch nicht näher genannte Konsolen und mobile Plattformen versorgt werden; zumindest bei Letzteren wird es sich mit Sicherheit um iOS und Android handeln.

Im Übrigen wird Telltale für die neue Reihe wieder auf das bewährte Episodenformat setzen, wobei man fünf Folgen für die erste Staffel der Sci-Fi-Franchise eingeplant hat. Einen konkreten Starttermin für die erste Episode gibt es gegenwärtig noch nicht. Schon jetzt steht jedoch fest, dass es im weiteren Jahresverlauf 2017 auch wieder eine spezielle Season Pass Disc gibt, welche die erste Episode sowie die Download-Berechtigung für alle weiteren Folgen umfassen wird.

Weitere Details stehen noch aus; den ersten Teaser-Clip von den Game Awards könnt ihr euch im Folgenden ansehen.