Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Telltale Games hat sich nun erstmals ausführlicher zum neuen Episoden-Titel Marvel's Guardians of the Galaxy geäußert. Unter anderem wurden ein grober Termin sowie der Cast genannt.

In einer Pressemeldung kündigte Telltale Games nun den Auftritt von Marvel's Guardians of the Galaxy auf zwei bevorstehenden Events an. Unter anderem soll Creative Director ein Panel auf der PAX East am heutigen 10. März abhalten. Das Panel kann heute Nacht live per Stream verfolgt werden. Eine erste spielbare Version soll es dann auf der SXSW am 17. März in Austin, Texas geben.

Unterdessen bestätigte man im Vorfeld der beiden Veranstaltungen, dass der Release der ersten Episode noch für das Frühjahr 2017 geplant ist. Bislang war lediglich von diesem Jahr die Rede. Wie gewohnt erfolgt die Veröffentlichung für PC, Konsolen und Mobilgeräte.

Und auch zum Cast des Abenteuers um Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot wurden Details bekannt. Während viele Sprecher bereits im Spielebereich tätig waren, verzichtet man hier auf echte Hollywood-Größen. Konkret sind dabei:

Scott Porter ("Friday Night Lights", The Walking Dead: The Telltale Series) als Star-Lord

Emily O'Brien ("The Young and the Restless", Mittelerde: Schatten von Mordor) als Gamora

Nolan North (Uncharted-Reihe, "Pretty Little Liars") als Rocket

Brandon Paul Eells (Watch_Dogs) als Drax

Adam Harrington (The Wolf Among Us, League of Legends) als Groot