Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Das nächste Telltale-Abenteuer dreht sich um die Guardians of the Galaxy aus dem Marvel-Universum. Jetzt sind einige Informationen zur Geschichte bekanntgegeben worden.

Bill Rosemann, der Creative Director von Marvel Games hat einige Informationen zur Geschichte des kommenden Telltale-Abenteuers bekanntgegeben. In der brandneuen Erzählung entdecken Starlord und Co. ein sehr mächtiges Artefakt. Die Entwickler möchten jedoch die Beziehung der Space-Crew als Familie in den Mittelpunkt stellen.

"Wir nehmen dies sehr ernst und konzentrieren uns auf jeden Charakter. Also ergründen wir Fragen wie: Wer sind sie? Was wollen sie? Wie sind sie eine Familie? Was kann diese Familie auseinanderbringen?", erklärt Rosemann.

Das Abenteuer der Guardians of the Galaxy wird ein Multiplattform-Titel werden. Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt.