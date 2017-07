So könnte das Roster des Prügelspiels aussehen

Marvel vs. Capcom Infinite

Ab dem 19. September 2017 soll das neue Prügelspiel Marvel vs. Capcom Infinite erhältlich sein. Zeit also, sich etwas intensiver mit dem Roster an Kämpfern zu beschäftigen.

Das komplette Line-up an Kämpfern im Beat'em-Up wurde noch nicht offiziell kommuniziert, dennoch sind bereits einige Fighter bestätigt. Darüber hinaus gibt es dank Leaks und Dataminern auch Gerüchte um weitere enthaltene Charaktere; wir bringen euch auf den neuesten Stand.

Das sind die bereits bestätigten Kämpfer:

Marvel

Black Panther

Captain America

Captain Marvel

Doctor Strange

Gamora

Hawkeye

Hulk

Iron Man

Nova

Rocket Raccoon

Thanos

Thor

Ultraon

Capcom

Arthur

Chris Redfield

Chun-Li

Dante

Mega Man X

Morrigan Aenstand

Nathan Spencer

Ryu

Sigma

Strider Hiryu

Zero

Via Datamining geleakte Charaktere:

Marvel

Dormammu

Ghost Rider

Spider-Man

Venom

Winter Soldier

Capcom

Frank

Monster Hunter

Jedah

Haggar

Nemesis

Gerüchte gibt es darüber hinaus via Insidern, dass auch Ant-Man in spielbarer Form vertreten sein wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.