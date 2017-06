Entwickler Gazillion verschiebt den Release von Marvel Heroes Omega auf der Xbox One. Gleichzeitig gibt man bekannt, wann die offene Beta auf der PS4 endet.

Entwickler Gazillion Entertainment schiebt den Xbox-One-Start seines Superhelden-MMO Marvel Heroes Omega ein wenig nach hinten. Während PS4-Zocker bereits fleißig die Beta spielen, geht es auf der Microsoft-Konsole erst am 30. Juni mit dem Kämpfen, Leveln und Loot-Sammeln los. Ursprünglich sollte der Titel schon am 20. Juni zum Download bereit stehen. Allerdings wird auf eine Beta verzichtet, so das Ihr Euch direkt mit Iron Man, Captain America und Co. ins Abenteuer stürzen dürft.

Am gleichen Tag endet die Testphase auf der PS4, fortan habt Ihr auch hier Zugriff auf das komplette Spiel. Marvel Heroes Omega ist auf beiden Systemen komplett kostenlos spielbar, auf Wunsch könnt Ihr aber beispielsweise neue Charaktere oder auch XP-Schübe via Echtgeld kaufen.