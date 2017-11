Seit mehreren Jahren hält sich das kostenfrei spielbare MMO Marvel Heroes am Markt, doch nun ereilt den Titel ein trauriges Schicksal.

Marvel hat unter der Leitung von Disney heute bekannt gegeben, dass man die Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Gazillion Entertainment einstellen wird. Dieses zeichnete für das Online-Rollenspiel Marvel Heroes verantwortlich, das nun seine Pforten schließen muss.

Ein Marvel-Sprecher: "Wir bedauern, unseren Fans von Marvel Heroes mitteilen zu müssen, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Gazillion Entertainment beendet haben und die Spiele der Reihe daher einstellen. Wir möchten uns bei den Spielern der Marvel-Heroes-Community bedanken und werden weitere Informationen bekanntgeben, sobald diese verfügbar sind."

Ursprünglich war Marvel Heroes im Jahr 2013 als Online-Rollenspiel mit Action-Einlagen veröffentlicht worden. Im Free-to-Play-Titel durftet ihr auf bekannte Charaktere wie Spider-Man, Iron Man oder Thor zurückgreifen. Jahr für Jahr wurden Neuauflagen in Form von großen Spiel-Updates veröffentlicht und erst vor wenigen Monaten startete der Titel als Marvel Heroes Omega auch auf PS4 und Xbox One.

Dass ein solcher Schritt kommen könnte, war in den vergangenen Wochen schon zu erahnen. Gazillion Entertainment hatte zuletzt unter anderem vier der eigentlich wöchentlich eingeplanten Community-Updates sowie auch das vorgesehen Halloween-Event sausen lassen. Die Community-Manager ließen sich zudem im offiziellen Forum quasi nicht mehr blicken. Konkrete Gründe für das Ende der Zusammenarbeit sowie die Einstellung des Spiels sind bisher nicht bekannt.

Mit "Age of Apocalypse" steht das nächste Spiel-Event in Marvel Heroes Omega an.