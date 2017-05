Immer mehr Spiele aus dem Marvel-Universum kommen auf den Markt. Neben den drei angekündigten Triple-A-Titeln Marvel vs. Capcom, Spider Man und The Avengers Project, befinden sich laut dem Vize-Präsidenten Jay Ong noch viel mehr Titel in Entwicklung.

Die Flut an Spielen aus dem Marvel-Universum reißt nicht ab. Dieses Jahr erscheint ein neuer Teil der Marvel-vs.-Capcom-Reihe, Insomniac entwickelt einen Spider-Man-Titel und bei Square Enix ist aktuell das The Avengers Project in Entwicklung. Lauter Triple-A-Titel also, die uns erwarten. Nach Aussage von Jay Ong, Vize-Präsident der Spiele-Sparte von Marvel, soll das auch in Zukunft in diesem Tempo weitergehen.

Demnach habe man aktuell noch eine ganze Reihe an unangekündigten Spielen in Entwicklung, die sowohl auf Heimkonsolen, Mobile-Plattformen und sogar für Virtual- und Augmented Reality erscheinen sollen. Videospiele seien nun eine Säule des Marvel-Franchises und werden mittlerweile als eine für sich stehende Sparte angesehen, die selbstständig Storys rund um das Universum erschafft. Zuvor hatten Videospiele eher eine untestützende Rolle für die Verfilmungen im Unternehmen.

Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint im September diesen Jahres. Sowohl für Spider-Man als auch The Avengers aus dem Hause Square Enix gibt es bisher noch keinen Release-Termin. Vielleicht können wir bereits auf der E3, die im Juni stattfindet, mit neuen Ankündigungen rechnen.