Die Firma Marmitek bastelt fleißig an Smart Solutions für die heimische Bude. Marmitek TV Anywhere Wireless HD soll drahtlose HDMI-Übertragung an TV-Geräte ermöglichen.

Der Marmitek TV Anywhere Wireless HD ermöglicht eine drahtlose HDMI Signalübertragung von angeschlossenen Audio-Videogeräten an einen TV oder Projektor. Das HDMI Signal soll störungsfrei, ohne jeglichen Qualitätsverlust oder merkbare Verzögerung durch Wände und Decken hindurch gehen. Dabei soll eine Reichweite von bis zu 50 Metern möglich sein. Übertragen werden allerdings nur 1080p-Signale.

Der Marmitek TV Anywhere Wireless HD umfasst einen Sender (Transmitter) und einen Empfänger (Receiver). Der Sender wird an eine x-beliebige HDMI Quelle wie Decoder, Mediacenter, PC oder Spielkonsole angeschlossen. Der Empfänger wird an den Zweitfernseher angeschlossen und das Set ist einsatzbereit für eine drahtlose Übertragung. Der Marmitek TV Anywhere Wireless HD kommt mit einer gratis App, womit das Kopiesignal hausintern auch auf dem Smartphone oder Tablet empfangen werden kann.

Der Sender des Marmitek HDTV Anywhere Wireless HD verfügt über einen zusätzlichen Durchschleifausgang (Loop Through), sodass kein HDMI Ausgang an der HDMI-Quelle verloren geht. Somit kann beispielsweise ein zweites TV-Gerät an die Quelle angeschlossen werden. Aufgrund der Infrarot Rückfunktion sind TV Decoder oder andere angeschlossene HDMI Geräte weiterhin bedienbar, auch wenn diese sich außer Sicht befinden.

Marmitek TV Anywhere Wireless HD ist ab sofort für 199,95 Euro erhältlich. Wir sind neugierig geworden, ob das wirklich gut und latenzfrei funktioniert und versuchen, an ein Sample zu kommen, um das Gerät auf seine Spieletauglichkeit zu testen.