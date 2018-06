Nintendos neues Fun-Sportspiel Mario Tennis Aces wird auch nach dem Release mit frischen Inhalten versorgt. Unter anderem wird es neue Charaktere geben.

In der kommenden Woche, nämlich am 22. Juni 2018, wird Mario Tennis Aces für die Switch erscheinen, doch auch nach dem Release werden sich Käufer des Fun-Sportspiels über frische Inhalte freuen dürfen; das gab Nintendo nun anlässlich der E3 bekannt.

So kündigten die Japaner nun anlässlich der E3 2018 in einem Treehouse-Livestream an, dass unter anderem Koopa Troopa und Blooper nach dem Launch des Titels als DLC-Charaktere veröffentlicht werden. Den Anfang macht Koopa Troopa am 01. August, Blooper folgt dann irgendwann im September. Diese Charaktere sollen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

An beide könnt ihr aber vorzeitig herankommen, nämlich durch ein Online-Turnier. Wer an einem solchen im Juli teilnimmt und genügend Punkte verdient, kann Koopa Troopa frühzeitig freischalten. Blooper lässt sich vorzeitig durch ein Online-Turnier im August freischalten.