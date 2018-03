Angekündigt auf der Nintendo Direct Mini im Januar, war Mario Tennis Aces auch in der gestrigen Direct-Konferenz wieder Thema. Das Fun-Sportspiel hat nun einen Release-Termin.

Bislang war Mario Tennis Aces pauschal für Frühjahr 2018 angekündigt gewesen, mittlerweile steht aber fest, dass ihr bis zum Ende dieses Zeitfensters warten müsst. Anlässlich der Nintendo Direct gestern Abend hat Nintendo nämlich nun Nägel mit Köpfen gemacht, was das Release-Datum betrifft. Demnach werdet ihr ab dem 22. Juni 2018 auch der Switch loslegen dürfen.

Laut Nintendo werdet ihr in Mario Tennis Aces auf allerhand Charaktere aus dem Mushroom Kingdom zurückgreifen dürfen. Gespielt werden darf auch im Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler, welcher lokal und auch online zur Verfügung steht. Im Swing-Modus werdet ihr die Joy-Cons wie einen Tennisschläger nutzen und schwingen dürfen. Auch ein Story-Modus mit Bosskämpfen wird an Bord sein.

Im Vorfeld des Release soll es ein Pre-Launch-Turnier geben, das online ausgetragen wird. Details dazu wird es zu einem späteren Zeitpunkt geben. Mit "coming soon" wurde schon bald eine spielbare Demo des Titels in Aussicht gestellt, in der ihr die Online-Tournament-Features ausprobieren könnt. Frische Eindrücke gibt es im neuen Trailer anbei.