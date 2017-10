Ihr habt Mario + Rabbids: Kingdom Battle durchgespielt? Dann müsst ihr nicht mehr lange auf die DLC-Releases warten, die ihr mit dem Season Pass erhaltet.

Weniger als zwei Monate nach dem Release von Mario + Rabbids: Kingdom Battle schiebt Ubisoft schon den ersten von zwei DLCs nach. Bereits morgen erscheint das erste Paket mit neuen Herausforderungen für das abgedrehte Crossover aus dem Mario- und dem Rabbids-Universum. Für den zweiten, weit interessanteren DLC müsst ihr euch noch ein wenig länger gedulden, allerdings nicht allzu lange: Das Story-Pack, das auch Teil des Season Pass ist, erscheint am 16.01.2018, also in exakt drei Monaten.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle wurde am 28. August exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht. Es handelt sich um ein rundenbasiertes Taktikspiel im Stile von XCOM und Fire Emblem. In unserem Test (zum Mario + Rabbids: Kingdom Battle Test) kam das Ubisoft-Spiel sehr gut weg, obwohl es nur eine sehr dünne Story bietet.