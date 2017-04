Mario Kart 8 Deluxe nimmt sich der größten Schwäche des Vorgängers an und verspricht, der große Multiplayer-Wurf im Sommer zu werden. Wir haben uns erneut ins Kart gesetzt und den Zusammenhalt der Redaktion auf den Prüfstand gestellt, um für euch herauszufinden, ob sich die Neuanschaffung des erweiterten Ports auf der Switch lohnt.

Schon zum Release vor drei Jahren auf der Wii U verschaffte sich Mario Kart 8 schnell einen guten Ruf. Faire und umfangreiche DLCs, egal ob kostenlos oder kostenpflichtig, krönten den Fun-Racer endgültig zum Genre-König. Doch ein bitteres Loch wurde nie gefüllt: Die Leere, die der lieblose Battle-Modus auf herkömmlichen Strecken statt dedizierten Arenen hinterließ. Das war der große Schandfleck auf der sonst reinen Weste des nahezu makellosen Titels.

Am 28. April erscheint Mario Kart 8 mit dem Namenszusatz Deluxe auch auf der geradezu für diese Art von Spiel geschaffenen Nintendo Switch. Das Beste daran: Es handelt sich nicht um einen hingeklatschten Port, sondern um eine Version, die an den wichtigsten Stellen kittet und vor allem durch den komplett überarbeiteten Battle-Modus besticht, der sich jetzt in alter Brillianz präsentiert. Wundervoll individuell gestaltete Arenen ändern genau das, was dem Original angekreidet werden konnte: Begegnungen sind keine Glückssache mehr. Außerdem gibt es gleich mehrere Modi, um sich mit Freunden zu messen. Aber eins nach dem anderen.

Wahrhaft luxuriös

Mario Kart 8 Deluxe kommt mit allen Inhalten der Ursprungsfassung daher. Zu den acht herkömmlichen Cups mit je vier Strecken gesellen sich die vier zusätzlichen DLC-Cups. Kurzum, es sind sämtliche Zusatzinhalte mit an Bord. Alle Fahrer, Fahrzeuge und Fahrzeugteile, die 200-ccm-Geschwindigkeitsklasse und die Mercedes-Benz-Karren, die – egal ob gegen Bezahlung oder kostenlos – nachgereicht wurden, eingeschlossen. Hinzu kommen fünf neue Fahrer (König Buu Huu, Bowser Jr., Knochentrocken, Inkling-Junge und -Mädchen) und ein neuer Skin für Metall-Mario. Passende Fahrzeuge zu den neuen Charakteren dürfen auch nicht fehlen. Das bedeutet, Mario Kart 8 Deluxe bietet von Anfang an 48 Strecken.

Am Spielgeschehen hat sich wenig geändert. Neu ist, dass ihr wie in Mario Kart Double Dash!! erstmals wieder zwei Items mit euch führen könnt, was der Switch-Version ein wenig mehr taktische Tiefe verleiht. Leider können die Gegenstände aber nicht wie im GameCube-Vorbild durchgewechselt werden. Darüber hinaus gibt es einen dritten Bonusturbo, wenn ihr besonders lange driftet. Obwohl die Strecken unverändert sind, gibt es genügend Kurven, damit das neue Feature auch sinnvoll zum Einsatz kommt. Dabei spielt sich die Switch-Version, die am Fernseher auf 1080p bei konstanten 60 fps hochskaliert wird, butterweich. Erst ab drei Spielern wird die Framerate auf 30 fps heruntergeschraubt. Flüssig laufen die Rennen trotzdem noch ab.

Mario Kart 8 Deluxe - Neuerungen Trailer Der Trailer macht euch noch einmal mit den Neuerungen in der Deluxe-Version von Mario Kart 8 für die Switch vertraut.

Mario Kart 8 Deluxe ist durch den mobilen Aspekt der Switch per se schon zugänglicher als das Original, trotzdem hat sich Nintendo sich endlich etwas einfallen lassen, um bei absoluten Anfängern nicht den Spaß im Keim zu ersticken, wenn sie es mit Mario-Kart-Veteranen zu tun bekommen. Die sogenannte Schlausteuerung kann jederzeit während eines Rennens hinzugeschaltet werden. Sie verhindert, dass der Fahrer von der Strecke abkommt oder herunterfällt. Wer wirklich ein blutiger Anfänger ist, kann sogar das automatische Gasgeben hinzuschalten, um sich ganz auf das Driften und Feuern zu konzentrieren. Leider sind beide Hilfen im Multiplayer oft automatisch eingestellt, sodass sie erst deaktiviert werden müssen.

Er ist wieder da

Wenn etwas Mario Kart 8 mit seinem fantastischen Soundtrack, kreativen Strecken-Design und ausbalancierten Item-System die Bestwertungen verhagelt hat, dann der verhunzte Battle-Modus. Statt sich in engen Arenen zu bombardieren und zu jagen, wurden einfach vorhandene Strecken aus dem Grand Prix genommen, die viel zu groß waren. Spielerbegegnungen fanden kaum statt. Ein wahrer Schandfleck. Besser spät als nie setzt Mario Kart 8 Deluxe am größten Kritikpunkt des Originals an. In acht Arenen – die meisten davon sind neu – ist endlich wieder herrliches Chaos programmiert.

Egal, ob ihr euch in der Mondkolonie mit veränderter Schwerkraft eine klassische Partie Ballonschlacht gönnt oder in Luigi's Mansion auf Insignienjagd geht, der Battle-Modus ist ein echter Leckerbissen, der im Multiplayer mindestens genauso gut unterhält wie die herkömmlichen Rennen. Ganz besonders gefällt uns der neue Räuber-und-Gendarm-Modus. Ein Team bekommt Piranha-Pflanzen vor das Kart geschnallt und versucht die Räuber zu schnappen. Die landen bei Erfolg eines gegnerischen Fahrers im Kittchen und müssen von ihren Mitspielern durch einen Schalter wieder befreit werden. Die neue Variante fügt sich perfekt in die bereits bekannten Modi ein und ist eine Mordsgaudi.

Greift zu, wenn... ... ihr das beste Mario Kart überhaupt immer und überall spielen wollt. Spart es euch, wenn... ... ihr das Original rauf und runter gezockt habt und der Battle-Modus euch nicht reizt.