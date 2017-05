Mario Kart 8 Deluxe hat in den USA einen neuen Rekord innerhalb der Fun-Racer-Reihe aufgestellt. Wie Nintendo meldet, waren die Verkaufszahlen am ersten Tag bei keinem der Vorgänger höher.

Seit vergangenem Freitag ist Mario Kart 8 Deluxe für Nintendos aktuelle Konsole Switch erhältlich. Die Neuauflage des ursprünglich für die Wii U erschienenen Fun-Racers erfreut sich unter den Besitzern der Hybrid-Konsole großer Beliebtheit. So konnte Mario Kart 8 Deluxe in den USA einen neuen Rekord innerhalb der Mario-Kart-Reihe aufstellen. Mit über 459.000 verkauften Spielen am Erscheinungstag liegt die ultimative Fassung von Mario Kart 8 noch vor Mario Kart Wii, das sich bei seinem Erscheinen 2008 satte 433.900 Mal am ersten Tag verkaufen konnte. Dabei sollte zusätzlich berücksichtigt werden, dass die Wii damals bereits eine weitaus größere Nutzerbasis vorzuweisen hatte.

Nach aktuellem Stand der Switch-Verbreitung in den USA, haben fast die Hälfte aller Besitzer der Konsole am Erscheinungstag Mario Kart 8 Deluxe gekauft. Diese Zahl dürfte zukünftig noch steigen. Doch nicht nur bei den Verkaufszahlen schlägt der Fun-Racer seine Vorgänger. Auch bei den Wertungen kann sich Mario Kart 8 Deluxe innerhalb der Reihe behaupten. Kein Teil zuvor hat, dem derzeitigen Stand entsprechend, mehr perfekte Wertungen eingeheimst. Der Metascore liegt aktuell bei 93 Prozent. Zuletzt erreichte der GBA-Ableger Mario Kart: Super Circuit einen solch hohen Wert bei deutlich weniger berücksichtigen Tests. Wie uns die Neuauflage des Fun-Racers gefällt, erfahrt ihr im Test zu Mario Kart 8 Deluxe.

Auch außerhalb der USA konnte Mario Kart 8 Deluxe überzeugen. So schaffte es der Switch-Titel als erstes Nintendo-Spiel seit 2011 auf Platz eins der britischen Charts (zur News: Nintendos erste Nr. 1 in Großbritannien seit 2011). Das letzte Mario-Spiel das diesen Rang erlangte war 2008 Mario Kart Wii.