Laut einem Insider soll sich Mafia III über drei Millionen Mal verkauft haben. Damit hätte sich der Titel bereits öfter als die beiden Vorgänger verkauft.

Mit Mafia III hat 2K Games einen Titel veröffentlicht, der zwar nicht an die guten Wertungen der Vorgänger anknüpfen konnte, sie dafür aber in Sachen verkaufte Einheiten hinter sich lässt.

Denn wie die Insiderin "Astronaut Claire" auf Twitter berichtet, sollen von dem Spiel mindestens drei Millionen Exemplare verkauft worden sein. Allein die PC-Fassung soll sich knapp 300.000 Mal verkauft haben. Mal sehen, of offizielle Zahlen den Erfolg bestätigen.

Mafia III erinnert in vielen Belangen an Grand Theft Auto V. Wir vergleichen die beiden Open-World-Spiele in unserem Head-2-Head direkt miteinander.