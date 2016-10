Hangar 13 werkelt nach einigen Startschwierigkeiten fleißig weiter an Verbesserungen für Mafia III. Am heutigen Abend schob man einen Hotfix nach. Außerdem wurde Unterstützung für die kommende PS4 Pro in Aussicht gestellt.

"Wir haben gerade einen Hotfix veröffentlicht, der die Stabilität auf PS4 verbessert", teilten die Entwickler via Twitter mit. "Wir arbeiten an weiteren Updates und werden Einzelheiten dazu bekannt geben, sobald wir dies können."

Neben den Fehlerbehebungen kündigte Haden Blackman, Studio Head und Creative Director bei Hangar 13, in einem Interview mit Gadgets 360 die Unterstützung der PlayStation 4 Pro an. Ins Detail ging Blackman dabei nicht, lediglich von "einigen Grafik-Upgrades" für die neue Konsole ist die Rede.

Die Arbeit an dem Action-Spiel geht also auch nach der Veröffentlichung vorerst weiter.